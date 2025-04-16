Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı!

Bursa'da Yenişehir Havalimanı'ndan kalkış yapan bir eğitim uçağı, teknik sebeplerle tarlaya zorunlu iniş yaptı.

İHA'nın haberine göre arka dikmesi kırılan uçakta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren ultra light uçak, öğrenci uçuşu sırasında Subaşı Köyü Tepebaşı Mevkii'nde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Uçağın arka dikmesi kırılırken, ilk belirlemelere yaralanan olmadı. Olay yerine AFAD, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.