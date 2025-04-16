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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı! | Son dakika haberleri

        Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı!

        Bursa'da bir eğitim uçağı, teknik nedenlerle bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçağın arka dikmesi kırılırken pilot ve öğrenci kazayı yara almadan atlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:15
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        Eğitim uçağı tarlaya indi!
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        Bursa'da Yenişehir Havalimanı'ndan kalkış yapan bir eğitim uçağı, teknik sebeplerle tarlaya zorunlu iniş yaptı.

        İHA'nın haberine göre arka dikmesi kırılan uçakta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

        Alınan bilgiye göre, Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren ultra light uçak, öğrenci uçuşu sırasında Subaşı Köyü Tepebaşı Mevkii'nde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

        Uçağın arka dikmesi kırılırken, ilk belirlemelere yaralanan olmadı. Olay yerine AFAD, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

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