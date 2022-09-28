Bursa'da etkili lodos! Ağaç 3 otomobilin üstüne devrildi!

Bursa'da, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Duaçınarı Mahallesi´nde lodos etkisini gösterdi.
ÜÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre 1'inci Kuyu Sokak´ta otopark olarak kullanılan arsada bulunan ağaç, kökünden kuruyarak park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine devrildi.
İTFAİYE EKİPLERİ AĞACI KALDIRDI
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ağacı kaldırarak otomobilleri kurtardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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