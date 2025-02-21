Bursa'da iş hanında yangın: 1 ölü
Bursa'da bir iş hanının 4'üncü katındaki ofiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede bir kadına ait cansız beden bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu.
AA'nın haberine göre, Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir iş hanının 4'üncü katındaki ofiste yangın çıktı.
Bina görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bürodaki yangın kısa sürede söndürüldü.
Bürodaki incelemeler sırasında odalardan birinde Sinem A. (40) hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.