Bursa'da markette çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Kemalpaşa Mahallesi Narin Sokak'taki bir markette, Emrah Ö. (30) ile isimleri öğrenilemeyen üç kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Emrah Ö. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah Ö'yü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.