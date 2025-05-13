Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa Orhangazi'de iki motosikletin çarpışması sonucu motosikletlilerden biri öldü, diğeri yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Halit Altuntaş yönetimindeki motosiklet ile Hasan Mert Köse (25) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
AA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Mert Köse kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.