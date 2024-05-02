Bursa'da seyir halindeki otomobile at çarptı
Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. Caddede hızla koşan başıboş bir at, seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kazada atın ayağı kırılırken otomobilde ağır hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı.
Mehmet T.'nin kullandığı otomobile seyir halindeyken iddiaya göre caddede hızla koşan başıboş bir at çarptı.
Çarpmanın etkisiyle at savrulurken sürücü Mehmet T. ise korku ve panikle aracından inerek durumu anlamaya çalışarak 112'yi aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde atın ayağının kırıldığı belirlendi. At tedavisi için ekiplerce bölgeden alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarıyla görüntülendi.
"BAŞIBOŞ ATLAR TOPLATILMALI"
Yaşadığı olayı anlatan Mehmet T. "Engelli bir hastam var. İhtiyaçlarını gidermek için markete aracımla gitmek istedim. Cadde üzerinde ilerlerken, bir anda başıboş atın çarpmasıyla ne olduğunu anlayamadım. Neyse ki çok hızlı değildim. Belki bir salise hızlı olsam at, benim oturduğum yere çarpacaktı. Canımıza gelmediği için şükrediyoruz, fakat aracımda da ciddi hasar meydana geldi. Ben yetkililerden başıboş atların toplanmasını istiyorum. Ciddi bir sorunla karşılaşsaydık bunun hesabını kim verecekti" diye konuştu.