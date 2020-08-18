Bursa'nın Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Samanlı Mahallesinde bulunan bir silah imalathanesine yapılan baskın sonucu M.A. isimli bir kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin imalathane ve ikametinde yapılan aramalarda ise, 4 adet tabanca gövdesi, 5 adet sürgü kapağı, 6 adet şarjör, 2 adet matkap, 1 adet silah çevirme için kullanılan torna makinası ve çok sayıda silah imalatında kullanılan iç mekanizma parçaları ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Şüpheli M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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