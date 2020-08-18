İHA

Bursa'nın Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Samanlı Mahallesinde bulunan bir silah imalathanesine yapılan baskın sonucu M.A. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin imalathane ve ikametinde yapılan aramalarda ise, 4 adet tabanca gövdesi, 5 adet sürgü kapağı, 6 adet şarjör, 2 adet matkap, 1 adet silah çevirme için kullanılan torna makinası ve çok sayıda silah imalatında kullanılan iç mekanizma parçaları ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheli M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.