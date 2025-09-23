Habertürk
Habertürk
        Bursa'da tarihi eser operasyonunda 29 obje ve heykel ele geçirildi

        Bursa'da tarihi eser operasyonu

        Bursa'da tarihi eser niteliğinde 29 obje ve 60 santimetrelik heykel ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 23:26 Güncelleme: 23.09.2025 - 23:27
        Bursa'da tarihi eser operasyonu
        İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, Antik Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 29 obje, 60 santimetre uzunluğunda heykel ve el dedektörü bulundu.

        Yakalanan şüpheli S.Y. (23) ve A.Y. (51) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
