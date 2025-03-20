Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Bursa'da üretiliyor: Yılda 10 milyon anaç fidan | Son dakika haberleri

        Bursa'da yılda 10 milyon anaç fidan üretiliyor: Asya ve Avrupa'ya gönderiliyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen çöğürler (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan), yurt içi ve yurt dışındaki fidan üreticilerine gönderiliyor. Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, "Fidan üretecek olan bu fidanı Cerrah Mahallesi'nden alıyor. Bu anaç olmadan fidan olmaz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:32 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da üretiliyor: Yılda 10 milyon anaç fidan
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yılda ortalama 10 milyon çöğür (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan) üretilen Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 4 bin nüfuslu kırsal Cerrah Mahallesi'nde hasat mesaisi devam ediyor.

        Tohumdan başlayarak 2 yıllık zorlu sürecin ardından satışa hazır hale getirilen anaç fidanlar, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Gürcistan'a da gönderiliyor.

        Çöğürler, fidan üzerine faaliyet gösteren işletmeler aracılığıyla daha da büyütülerek meyve üreticilerine satılıyor. Mahalle halkının geçim kaynaklarının başında gelen çöğür üretimiyle ekonomiye yıllık 25 milyon lira katkı sağlanıyor.

        REKLAM

        Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, 12-13 yıl önce doku kültürü laboratuvarlarının da çıkmasıyla bu sektörün ivme kazandığını söyledi.

        Bayram, Cerrah Mahallesi'nin Türkiye'nin önemli anaç fidan üretim merkezlerinden olduğunu belirterek, bu yıl üretim ve satışların yüz güldürdüğünü kaydetti.

        Türkiye genelinde üretilen anaç fidanlarının büyük bir bölümünün yurt dışına gönderildiğini vurgulayan Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye genelindeki tohum anaç üretiminin yüzde 80'ini Cerrah Mahallesi karşılıyor. Bunun bir kısmını ihraç ediyoruz, kalan kısmını da Türkiye'deki üreticilerimize dağıtıyoruz. Fidan üretecek olan bu fidanı Cerrah Mahallesi'nden alıyor. Bu anaç olmadan fidan olmaz. Yurt dışında Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna, Gürcistan ve Avrupa'dan birkaç ülkeye gidiyor. 12-13 ülkeye gönderiyoruz."

        Bayram, yetiştirdikleri kaliteli ürünlerin daha geniş pazarlarda satılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yurt dışına yöneldik, orada pazarlar arıyoruz. Ürünlerimizi yurt dışına pazarlamamız lazım. Bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Ankara'da da fidan üreticileri birliği olarak bu konuda inovasyon çalışması yapıyoruz. Ticaret heyetleri kuruyoruz, onlarla birlikte yurt dışında pazar arıyoruz" ifadesini kullandı.

        Bayram, mahallelerinde 8-10 çeşit anaç fidanın üretildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Şeftali, erik, kayısı, armut, mahlep, kiraz tohumları gibi ürünler yetiştiriyoruz. Arz talebe göre üretim yapıyoruz. Vatandaşlar bodur anaçlara yöneldi. Modern meyve bahçeleri kurulmaya başlandı. Önümüzdeki yıllar kurak yıllar. Tohum anaçları susuzluğa dayanıklı, bunları tercih etmek lazım. Burada da en dayanıklı anaçlar, tohum anaçları. Laboratuvarda üretilenler susuzluğa çok fazla dayanıklı değil. Tohum anaçları önümüzdeki yıllarda daha fazla rağbet görecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #bursa haberleri
        #İnegöl
        #çöğür
        #anaç fidan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Heyelanda korkutan çatlaklar!
        Heyelanda korkutan çatlaklar!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz