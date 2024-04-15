Bursa'da uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 3 kişiyi uyuşturucu satışı yaptığı iddiası üzerine teknik takibe aldı.

Şüphelilerin Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde bir aya geldiğini tespit eden ekipler, bu noktaya operasyon düzenledi. AA'nın haberine göre; operasyonda işyeri sahibi A.A. ile C.M. ve M.A. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.