Bursa'da 7 aylık Eren bebek, beşiğinde ölü bulundu!
Bursa'da, 7 aylık Eren Çetin annesi tarafından beşiğinde ölü bulundu. Eren bebeğin ölüm nedeninin saptanması için soruşturma başlatıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Serenay (34) ve Sezai Çetin (37) çifti, 7 aylık bebekleri Eren Çetin’i uyutup, beşiğine yatırdı.
BEŞİĞİNDE HAREKETSİZ BULDU
DHA'nın haberine göre; anne Serenay Çetin, saat 12.30 sıralarında kontrol etmek için yanına gittiği bebeğini hareketsiz buldu. Serenay Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe kalp masajı uyguladı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeklerinin ölüm haberini alan çift sinir krizi geçirdi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Eren Çetin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.