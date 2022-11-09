Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk 9 ölü (3)

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YANAN ODA GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da 4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne Amina (31) ile yaşları 1- 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de dumandan etkilendi. Yangının boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktı. 9 kişinin hayatını kaybettiği oda ve yangın çıkan bina, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde odada bir soba olduğu ve eşyaların yanarak kullanılmaz hale geldiği görüldü. (DHA)

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMSemih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU

2022-11-09 08:41:24



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