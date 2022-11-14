Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: 2 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı (5)

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SAYI 7'E YÜKSELDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde sahte içki içen Bülent D. (44) de rahatsızlandı. Murat D.'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk müdahalesi evde yapılan Bülent D.., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bülent D. ile birlikte kentte sahte içki şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 7 oldu. Bu kişilerden 2´si yaşamını yitirirken, 5 kişinin tedavisi ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN

2022-11-14 14:56:36



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