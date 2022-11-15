Freni boşalan kamyon, 3 otomobil ile 2 yayaya çarpıp, iş yerine daldı



Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, park halindeyken freni boşalan kamyon, hareketlenerek 3 otomobile ve 2 kişiye çarptıktan sonra iş yerine daldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Fehmi Okcu, kullandığı 41 HJ 511 plakalı hafriyat kamyonunu park edip, lokantaya gitti. Bu sırada freni boşalarak hareketlenen kamyon, park halindeki 3 otomobile ve sokaktaki Osman Çelik (52) ile Cemil Demir'e (66) çarpıp, iş yerine girdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansırken, Fehmi Okcu gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından Okcu, serbest kaldı.

Kazadan kıl payı kurtulan Sabri Aslıtürk (62) de "İş yerimin önündeki çiçeği suladım. Elimdeki fırçayı koymak için içeri girerken kaza oldu. Allah korudu" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Mehmet İNAN

2022-11-15 11:53:15



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