Bursa'da arazide çıkan yangın, çalılıklara sıçradı (2)

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200 DÖNÜM ARAZİ YANDI

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde öğle saatlerinde çalılık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. 15 müdahale aracı, 27 tanker ve 70 personelin müdahale ettiği yangında 200 dönüm arazi yandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-11-17 19:19:57



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