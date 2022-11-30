Kahvehanesini kapatırken silahlı saldırıda yaralandı



Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da Önder Ilgaz (42), kahvehanesini kapatıp evine gideceği sırada, otomobille gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İki bacağından vurulan Ilgaz hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kaçtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi´nde meydana geldi. Kahvehane işleten Önder Ilgaz, dükkanını kapatıp evine gideceği sırada, plakası belirlenemeyen bir otomobille gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ilgaz, iki bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yığılırken, şüpheliler ise geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Önder Ilgaz'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Önder Ilgaz tedaviye alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Osmangazi Mehmet İNAN

2022-11-30 22:33:59



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