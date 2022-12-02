Lisans yolunda son uçuş; kazadan hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı (2)

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BURCU SAĞLAM, TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, doğal gaz çevrim santralinin olduğu araziye düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybeden Burcu Sağlam için Vatan Mahallesi Hacı Bekir Camisi´nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Sağlam'ın cenazesine ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Burcu Sağlam, kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Muammer İRTEMNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-12-02 13:51:57



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