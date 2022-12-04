Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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BURSA'da çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen Recep Akça (26), ailesi tarafından odasında ölü bulundu.Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikada rahatsızlanan Recep Akça, izin alıp evine geldi. Odasından uzun süre çıkmayan Akça'nın ailesi, durumdan şüphelenerek, odaya girdi. Recep Akça'nın yerde hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Ölümü şüpheli bulunan Recep Akça'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Yakınlarından görüntüler

-Ölen Recep Akça'nın fotoğrafı

-DetaylarHaber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa

2022-12-04 06:43:30



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