Bursa'da, gece kulübü önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da bir gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada, iş yeri önünde bulunan taksi şoförü Murat Kayalı öldü, çalışanlar Mehmet C. ve Zülküf A. ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 1´i kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Lefkoşe Caddesi'ndeki B.K.´ye ait bir gece kulübünün önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Mermilerin isabet ettiği iş yeri çalışanları Mehmet C. ve Zülküf A. ile bu sırada gece kulübü önünde bekleyen taksi şoförü Murat Kayalı ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Murat Kayalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet C. ve Zülküf A.´nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, iş yerinde çalışan G.K. (27) isimli kadın ile iş yeri sahibi B.K.´nin daha önce gönül ilişkisi yaşadığı, G.K.´nin şu an A.A. isimli kişiyle birlikte olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, B.K. ile A.A. arasında bu nedenle husumet oluştuğunu saptadı. Araştırmada A.A.´nın azmettirdiği şüphelilerin, B.K.´nin gece kulübüne silahlı baskın düzenlediği ortaya çıktı. Ekipler, G.K. ile Ş.K. (24) ve C.T.`yi (24) yakalayıp, gözaltına aldı. Polis ekiplerinin A.A. ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-12-08 13:38:01



