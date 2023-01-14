Kardeşinin katilini trafikte tabancayla vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Bursa'nın İznik ilçesinde, 14 yıl önce kardeşini öldüren Hüseyin Zümrüt'ü (70) aracıyla trafikte sıkıştırıp, tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Orhan Korkmaz (42), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY

2023-01-14 17:00:17



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