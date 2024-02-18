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        Halk otobüsü ile çarpışan otomobilde ölen Mert, askere gideceği gün toprağa verildi

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Mert Aydemir (20), askere gideceği gün toprağa verildi. Ayağı alçılı otobüs şoförü Selim D. (56) de ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Kaza, dün saat 14.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcularla ilçe merkezine seyir halinde olan Selim D. yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen Mert Aydemir yönetimindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mert Aydemir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücüler ile otobüsteki yolculardan Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43), ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan Mert Aydemir, kurtarılamadı. KAZA ANI KAMERADA Kaza, otobüsün araç içi kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde; Mert Aydemir'in kullandığı otomobille, süratle girdiği virajı alamayarak karşı şeride geçtiği ve özel halk otobüsüne çarptığı görüldü. Otobüsün çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak, boş arsaya girdiği anlar da görüntüye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, taburcu edilen 8 kişiden biri olan otobüs şoförü Selim D., gözaltına alındı. Ayağı alçılı olan Selim D., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert Aydemir'in cenazesi de Kurşunlu Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Aydemir'in bugün vatani görevi için Çanakkale'deki birliğine teslim olacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 17:20 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:25
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        Halk otobüsü ile çarpışan otomobilde ölen Mert, askere gideceği gün toprağa verildi
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Mert Aydemir (20), askere gideceği gün toprağa verildi. Ayağı alçılı otobüs şoförü Selim D. (56) de ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Kaza, dün saat 14.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcularla ilçe merkezine seyir halinde olan Selim D. yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen Mert Aydemir yönetimindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mert Aydemir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücüler ile otobüsteki yolculardan Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43), ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan Mert Aydemir, kurtarılamadı. KAZA ANI KAMERADA Kaza, otobüsün araç içi kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde; Mert Aydemir'in kullandığı otomobille, süratle girdiği virajı alamayarak karşı şeride geçtiği ve özel halk otobüsüne çarptığı görüldü. Otobüsün çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak, boş arsaya girdiği anlar da görüntüye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, taburcu edilen 8 kişiden biri olan otobüs şoförü Selim D., gözaltına alındı. Ayağı alçılı olan Selim D., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert Aydemir'in cenazesi de Kurşunlu Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Aydemir'in bugün vatani görevi için Çanakkale'deki birliğine teslim olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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