

BURSA'da gece saatlerinde şiddetini artıran lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısını yerinden koparak, cadde ve metre hattının üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, BursaAnkara karayolu kısa süreliğine alternatif güzergahtan sağlandı. Metro hattı üzerinde meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Saat 02.00 sıralarında lodosun etkisiyle merkez Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı uçarak, metro hattı ile Ankara karayolu üzerine düştü. Karayolu üzerinde araç bulunmaması ve metro hattının da 24.00 ile 06.00 saatlerinde çalışmaması nedeniyle olayda yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, BursaAnkara yolunda trafik alternatif güzergahtan sağlandı. Metro hattı üzerinde yapılan incelemede ise çatıdan kopan parçaların raylara zarar verdiği belirlendi. Karayolu üzerine dağılan parçalar ise temizlendikten sonra karayolu tekrar ulaşıma açıldı.Metro hattı üzerindeki hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Görüntü dökümü

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-Metro hattına düşen çatıdan detay

-Trafik polislerinin güvenlik alması detay

-Belediye ekiplerinin çevrede temizlik yapması detay

-Genel detaylarHaber-Kamera:Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-01-18 05:31:24



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