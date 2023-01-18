Polisin durdurduğu araçta uyuşturucuyla yakalandılar

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Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, polisin durdurduğu araçtaki 4 kişinin üst araması yapılırken, H.Y. (28) ile F.K.'den (25) bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. H.Y., 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki akşam, şüphe üzerine takibe aldıkları otomobili Orhangazi merkezde durdurdu. Araçta üst araması yapılan 4 kişiden H.Y. ve F.K.'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Savcının talimatıyla 2 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerinde ve araçlarında arama yapılırken, H.Y.'nin evinde 15 gram uyuşturucu ile uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparatlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı; H.Y. ise 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-18 14:04:37



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