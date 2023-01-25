Tatlı imalathanesinde patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı

Araç muayene cezası ne kadar?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da tatlı imalathanesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında alevlerin arasında kalan işçilerden Ahmet Teyri'nin (40) vücudunda yanıklar meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, sokaktan geçen bir bisiklet sürücüsünün yola saçılan cam parçalarından saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yenice mahallesi Orta sokakta faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde çıktı. Tatlı imalathanesinin mutfağında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İşyerinin camlarının kırıldığı patlamanın ardından çıkan yangında alevlerin arasında kalan işçilerden Suriye uyruklu Ahmet Teyri'nin ellerinde ve yüzünde yanıklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonucu işyeri kullanılamaz hale geldi.

Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, sokaktan geçen bir bisiklet sürücüsünün yola saçılan cam parçalarından saniyelerle kurtulduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-25 20:44:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.