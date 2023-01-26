Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı (2)

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GÜBREDEN ÇIKAN CESEDİN KADINA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Orhangazi´ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bahçe sahibi B.S.'nin zeytin ağaçlarının altına attığı hayvan gübresinin içinde bulduğu cesedin 30´lu yaşlarda bir kadına ait olduğu tespit edildi. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için araştırma ve incelemeler sürüyor. (DHA)Hasan BOZBEY/ORHANGAZ (Bursa), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-26 00:15:47



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