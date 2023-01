İmamoğlu: İktidar verdiği cezayı ya da müdahaleyi 86 milyon yurttaşımıza yaptı (2)

TARİHİ KAPALI ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

CHP´li belediyeleri ziyaret etmek ve halkla buluşmak için Bursa´da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gemlik´in ardından Bursa kent merkezine geldi. Cuma namazını Ulu Cami´de kılan Ekrem İmamoğlu, namazın ardından tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

'BURSA HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALMIYOR'

Kapalı çarşı ziyaretinden sonra Nilüfer Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, belediye önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi. Bursa'nın 10 bin yıla yakın tarihiyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Bugün 3 milyonu aşan nüfusuyla yarattığı ekonomisiyle Türkiye'miz için aynı zamanda umut kenti olmaya aday. Ama bu şehrin hak ettiği değer ya da hak ettiği ortam Türkiye'mizin birçok yerinde olduğu gibi burada da o doğru yerde olmadığını ifade etmek isterim. Bursa için gelecekte çok güzel günlerin bizi beklediğini hem 2023 için hem de 2024 için coşkuyla ümitle ve de kararlılıkla ilan ediyor ve söylüyorum" ifadelerini kullandı.

'BURSA'YA GELMEYE ONLAR BENİ ZORLADI'

Kendisinin şehir ziyaretleri yapmasını eleştirenlere cevap veren İmamoğlu, "Diyorlar ki veya diyecekler ki 'Yahu Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'da işi ne. Bir kere beni Bursa'ya onlar zorla yolladı. Yoksa ben zaten Bursa'ya gelirdim, geliyorum da. Ama bu buluşmadaki temel amaç ortaya koydukları haksızlığa, hukuksuzluğa ve demokrasiye verdiği zarara karşı beni milletimizle buluşmaya onlar mecbur ettiler. Çünkü onlar neyi yok saydılar? Sizin iradenizi yok saydılar. Sizlerin oylarını yok saydılar. Dediler ki 'Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün O güzel cumhuriyetin kurucusunun bize kutlu ifadesi vardır ya 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, işte bu kutlu mesajı biz yok sayıyoruz' dediler. Aslında bunu yeni demediler, uzun zamandır diyorlar. Kendi kurmak istedikleri rejimi hayata geçirdikten sonra ısrarlı bir biçimde diyorlar" dedi.

'BU SEFER DUVARA TOSLADILAR'

İlk günden beri mücadelelerinin zor olacağını bildiklerini söyleyen İmamoğlu, "Aslında İstanbul'a yaptıkları hukuksuzluğun başladığı anı şöyle hatırlatayım. 31 Mart gecesinde devletimizin kamu kurumu Anadolu Ajansı'nda verileri kapattılar ya işte o anda düğmeye bastılar. Ama bu sefer sert duvara tosladılar, patladılar. Ne demiştim seçim akşamı: Hak yemedim, hakkımı da yedirmem. Hele hele milletimizin hakkını ve iradesini asla yedirmem. Kıymetli dostlar, sevgili gençler ve özellikle sevgili çocuklar size şöyle söyleyeyim; ilk günden bugüne mücadelemizin zor olacağını biliyorduk. Bizlere sıkıntı yaşatacaklarını biliyorduk. Akla hayale gelmeyen kötülükleri düşüneceklerini ve onları uygulamaya koyacaklarını biliyorduk. Hiç şüphe etmedik. Burada bizi yanıltmadılar. Keşke yanıltsaydılar. Keşke o kötü akıldan uzak dursalardı. Ama böyle bir karar verdiler. Kim bunlar; bir avuç insan ve tek kişi. Tek kişilik akıl. Ama bilmiyorlar ki burada 86 milyon insanın aklı var. Aynı zamanda 86 milyon insanımızın hakkı var. Bize yapılan hukuksuzluk, kayyum atama girişimleri milyonlarca insanımıza Diyarbakır'dan Mardin'e, Van'dan İstanbul'a, milyonlarca insanımıza yapılan bu haksız ve hukuksuz girişim memleketimizin demokrasisine büyük bir zarar verme girişimidir. Hep birlikte buna 'Dur' diyeceğiz" diye konuştu.

'DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERECEĞİZ'

Mahkeme kararının çıktıktan sonra birçok basın mensubunun kendisine soru sorduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, "Ben de 'Meydanda söyleyeceğim' dedim. Ne dedim? 'Benim şu anki umudum dün 1'se bugün milyon. Şu anda umudumu ve ümidimi tarif edecek kelime bulamıyorum. Sizin gözlerinizdeki o ışığa baktığımda ümidimi ve umudumu tarif edecek kelime bulamıyorum, yetmez. Kararlılıkla yürüyeceğiz. Hak, hukuk, adalet mücadelesi vereceğiz. Demokrasi mücadelesi vereceğiz. Türkiye'mizin, cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünde biz milletimize layık olacağız. Cumhuriyetimize layık olacağız. Devletimize ayık olacağız. Mustafa Kemal Atatürk'e layık olacağız" diye konuştu.

'İNSANLARIMIZIN AÇLIĞINI KONUŞUYORUZ'

Bugün başka konular hakkında konuşabileceklerini söyleyen İmamoğlu, "Dünyanın en yaratıcı genç nüfusu bu ülkede. Bu ülkenin inanılmaz kıymetli beyinleri var. Onların mucitliklerini konuşabilirdik, icatlarını konuşabilirdik. Aklı, bilimi, sanatı, kültürü, sporu konuşabilirdik. Bu arada bizim iktidarımızda Bursaspor çok güzel olacak. Biz 2023 yılında kişi başı geliri 25 bin dolardan daha yukarılara çıkarabilmeyi konuşabilirdik. Ama biz bugün dünyanın en yüksek enflasyonunu konuşuyoruz. Gençlerin yurt dışına gitmesini engellemeyi konuşuyoruz. Yüzde 75'in mutlu olmadığı eğitim sistemini konuşuyoruz. Üniversitelerdeki adaletsizlikleri, özgürlük alanlarının kısıtlanmasını konuşuyoruz. Biz bu memlekette insanlarımızın açlığını konuşuyoruz. Biz bu güzel ülkede, yaş ortalaması 32-33 olan açık ara Avrupa'nın en genç nüfusu dünyanın da en genç nüfuslarından biriyiz. Böyle bir ülkede üretimi konuşmuyoruz. Az önce söylediğim gibi güzel şeyleri konuşmuyoruz, bunları konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

'21'İNCİ YÜZYILLA İLGİLİ HAYALLERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bu ülkede elimizde muazzam bir nüfus var, bu ülkede cumhuriyet var, bize emanet. Şimdi iki kavramı da bunlarla birleştirdiğimiz zaman önümüzde hiçbir engel yok. Bir tanesi en güçlü haliyle demokrasi, diğeri adaletle. Şu anda adaleti siyasetin silahı olarak kullanan o akıldan kurtaracağız, yargının bağımsızlığıyla adil bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz. İşte bunları yan yana koyduğumuzda biz 21'inci yüzyılla ilgili o hayallerimizin her birisini teker teker hayata geçireceğiz. Deneyimli güzel insanlarımızın sayesinde. Ama biz bu güzel işleri Türkiye'nin pırıl pırıl genç nüfuslarıyla başaracağız" dedi.

'ASLA UMUTSUZ OLMAYIN'

Çok çalıştıklarını belirten Ekrem İmamoğlu, "Hepimiz şehrinde güzel işler yapan insanlarız. Burada Nilüfer Belediye'mizde olduğu gibi. Çok çalışıyoruz. 6'lı Masa çok çalışıyor. Hepimiz ülkemizin demokrasisi için çok çalışıyor. Hepimiz bu sürecin kazanımla bitmesi için hayaller kuruyoruz. Umudumuzu tazeliyoruz. Bazen umutsuzluklar duyuyorum, bazen gönül kırıklıkları, 'Acaba ne olacak' duyguları görüyorum. Asla umutsuz olmayın. Umut için ne yapın biliyor musunuz? Ben '6 Mayıs'ta umut burada' demiştim ya, aslında size kendinizi işaret etmiştim. Umudu görmek isteyen aynaya baksın, kendi gözlerinin içine baksın. Milletçe umuduz. Onun için asla umutsuz olmayın, asla vazgeçmeyin. Her şey çok güzel olacak. Yaşasın demokrasi, yaşasın adalet, yaşasın Türkiye Cumhuriyet" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından Nilüfer Cumhuriyet Meydanını dolduran her yaştan vatandaşla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu daha sonra Mudanya Mütareke Meydanı´nda vatandaşlarla bir araya geldi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-01-27 21:25:18



