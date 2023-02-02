3 ay önce sahiplendiği köpek, hastane kapısından ayrılmadı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bedensel engelli Arif Korkmaz'ın (50) 3 aydır baktığı sokak köpeği, muayene için gittiği hastanenin kapısının önünde saatlerce kendisini bekledi.
İnegöl´de yaşayan bedensel engelli Arif Korkmaz, 3 ay önce kahvehanede otururken sokaktan geçen bir köpeği sevip, yiyecek verdi. Korkmaz'ın 'Karabaş' adını verdiği sokak köpeği, o günden sonra yanından hiç ayrılmadı. Köpek, muayene için İnegöl Devlet Hastanesi'ne giden Korkmaz'ı, burada da yalnız bırakmadı. Karabaş, saatlerce hastanede önünde Korkmaz´ı bekledi.
Arif Korkmaz, "3 ay önce beslemeye başladığım 'Karabaş', zararsız bir sokak köpeği. Peşimden hiç ayrılmıyor. Hastaneye gelince de beni yalnız bırakmıyor. 'Karabaş', moral kaynağım oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-02-02 11:07:19
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