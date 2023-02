Beyaz cennet cep yakıyor: Günlük tatilin bedeli 6 bin TL´den başlıyor (2)

SÖMESTİR TATİLİNİN SON HAFTA SONUNDA PİSTLER DOLDU

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı, 68 santimetreye ulaştı. Yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini çıkarırken, sömestir tatilinin son hafta sonunda pistler doldu. Kayakseverler yoğunluktan dolayı, uzun süre telesiyejlerde sıra bekledi.

İzmir´den gelen Sait Ece (28), "İzmir´den geliyorum. Kayak yapmak için geldim. Çok güzel, çok eğlenceli geçiyor. Harika bir kayak pisti. Mükemmel, şu an çok eğleniyoruz. Her hafta geliyoruz desek yeridir. İzmir sıcak, burası soğuk ama mükemmel. Soğuğu daha çok seviyoruz" dedi.

Hafta sonu tatilini geçirmek üzere İzmir´den gelen Erdinç Beğen (30) de "İzmir´den her hafta kayak yapmak için geliyoruz. İzmir´de kar göremiyoruz. Arkadaşlarımızla tatile geldik. 5 senedir kayıyorum, çok keyifli. Bütün İzmirli dostlarımıza sesleniyoruz. Buyursunlar gelsinler buraya, kaymak güzel" diye konuştu.

Çocuklarını karne hediyesi olarak Uludağ´a getirdiğini söyleyen Sleva Solgun (30) ise "Ailecek geldik, kar tatiline. Çocuklarla beraber geldik, güzel geçiyor. Her sene gelmeye özen gösteriyoruz. Çocukların da ilgisini çekiyor. Yaşı tutan kayak yapmayı öğrenmeye başladı. Bir de ilgisini de çekti, o yüzden biz her sene gelmeye özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatil için Almanya´dan Türkiye´ye gelen Merve Özdamar (22), "Eniştem beni buraya tatile getirdi. İlk kez geliyorum, çok güzel. Sevdim ama çok soğuk. Kayak yaptım yorulunca ara verdim. Biraz sonra yine yapacağım" dedi.

Samsun´dan tatil için gelen Keramettin Aydın (49), "Hem tatil için geldik hem de Fenerbahçe-Adanaspor maçındaki stresi, hakemin yanlışlarının stresini şu anda burada atıyoruz. Her sene geliyoruz. Uludağ güzel, insana ayrı bir hava katıyor. Ayrı bir zevk veriyor. Şehirlerden daha güzel bir ortamda, buranın tadını çıkarıyoruz çocuklarımızla" diye konuştu.

KAR YAĞIŞI HAFTA BOYU DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Uludağ´da önümüzdeki hafta boyunca da kar yağışı aralıklarla devam edecek.

Bu arada Karayolları ekipleri, aralıksız yağan kar nedeniyle yolların kapanmaması için Uludağ yolunda teyakkuza geçti. 35 personel ve 10 iş makinası ile yolun açık kalması için çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 esasına dayalı çalışıyor. JAK timleri olası kaza ya da kayıplara karşı kayak pistlerinde sürekli devriye atıyor. Milli Parklar gişelerinden itibaren de jandarmanın yol denetimleri başlıyor. Kış lastiği ve zinciri olmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor. (DHA)

Esra TÜRKER-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN

2023-02-04 14:58:54



