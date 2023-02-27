Otomobilin çarptığı elektrik direği devrildi, sürücü yaralandı

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Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, elektrik direğini çarparak deviren otomobilin sürücüsü Enes Y. (25), hafif yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi oldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Akharem Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik yönüne giden Enes Y.'nin kullandığı 16 ACY 95 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada elektrik direği, yola devrilirken, Enes Y. ise hafif yaralandı. Elektrik tellerinin de koparak savrulduğu kazanın ardından jandarma, yolu trafiğe kapattı. Bölgeye Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, sevk edildi. Bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Ekiplerin önlemlerinin ardından otomobil, çekiciyle kaldırılırken, direk ise kepçeyle yol kenarına alındı. Ulaşım ise normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-02-27 11:44:25



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