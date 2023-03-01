6 gündür kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu

Esra TÜRKERAbdulselam UĞUR/ KESTEL (Bursa), (DHA)BURSA'nın Kestel ilçesinde, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Recep Arı´nın (31), ormanda cansız bedeni bulundu. Arı´nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.
Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi´nde oturan Recep Arı, iddiaya göre, 24 Şubat Cuma günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alarak evden çıktı. 16 ATD 714 plakalı kamyonetine binerek evden ayrılan Arı´nın geri dönmemesi üzerine, ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine çevrede arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, Çataltepe Mahallesi´ndeki ormanda Arı´nın cansız bedeni bulundu.
İki çocuk babası Recep Arı´nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Esra TÜRKERAbdulselam UĞUR
2023-03-01 20:26:54
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