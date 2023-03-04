Arkadaşını, eşi ile ilişkisini öğrendiği için öldüren şüpheli tutuklandı



Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)BURSA´da ormanda tabancayla vurularak öldürülen Recep Arı'nın (31), gözaltına alınan arkadaşı Kadir Ilgaz (22), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede `kasten öldürme´ suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arı´nın eşi S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi´nde oturan Recep Arı, 24 Şubat günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. 16 ATD 714 plakalı kamyonetine binip, giden Arı'dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları 1 Mart günü evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'ndeki ormanda, Recep Arı'nın cesedini buldu. Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopside, Recep Arı'nın başından ve vücudundan toplam 9 kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayet şüphelisi olarak Arı'nın eşi S.A. ile arkadaşı Kadir Ilgaz´ı gözaltına aldı.

EŞİ SUSTU, ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma Komutanlığı´nda susma hakkını kullanan şüphelilerden Kadir Ilgaz´ın bir süre sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi. S.A. ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kadir Ilgaz´ın, bunu öğrenen Recep Arı ile çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede `kasten öldürme´ suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan 2 şüpheliden Kadir Ilgaz tutuklandı, Recep Arı´nın eşi S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-03-04 13:59:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.