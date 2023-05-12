İndirimli ürünlerden alabilmek için birbiriyle yarıştılar



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, ev eşyası ile kozmetik ve temizlik ürünleri satan mağaza, açılışa özel indirim uygulayınca yoğunluk yaşandı. Yüzlerce kişi, ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde ev ve mutfak eşyası ile kozmetik ve temizlik ürünleri satan bir mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Firma yetkililerinin kapıları açmasıyla, aynı anda yüzlerce kişi mağazaya girmeye çalıştı. Kalabalık, kapıları zorlarken içeri girenler ürünlerden alabilmek için birbiriyle yarıştı. Yaşanan yoğunluk, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Mağazanın ortaklarından İsmail Kalınkara, "Birinci yılımızda 3'üncü şubemizi açtık. Bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Halkımızın bu kadar bir teveccühü olacağını tahmin etmiyorduk. Bu bizi çok mutlu etti. Ancak tüm önlemlerimizi almamıza, binlerce ürünle, stoklarla açılış yapmamıza rağmen yine de halkımızın birçok kısmı içeri giremedi. Bu bizi üzdü" dedi.

Açılışta polis ekiplerinin de tedbir aldığını belirten İsmail Kalınkara, hesaplamalarına göre 10 binin üzerinde bir kalabalığın mağazaya geldiğini ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-12 17:30:42



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