Bakan Varank, E-Spor turnuvasında gençlerle buluştu



Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Liseler Arası E-Spor Turnuvası'na katıldı. Bir süre oyun oynayan Bakan Varank, turnuvaya katılan gençlere başarılar diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Şenliği Liseler Arası E-Spor Turnuvası'na katıldı. Bakan Varank'a Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti. Bakan Varank, düzenlenen turnuvayı izleyip, daha sonra Alinur Aktaş ve Davut Gürkan ile birlikte kısa bir süre oyun oynadı. Programa katılan öğrencilere 10 GB internet hediye eden Mustafa Varank, gençlerle başarılar diledi. Bakan Varank, "Böyle bir etkinliği düzenledikleri için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak benim de bir hediyem olacak. Ben gençleri çok seviyorum. Teknoloji Bakanı olunca da teknolojik hediyeler verebiliyorsunuz. Buradaki genç arkadaşlarıma 10 GB internet hediye ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, gençler kullansınlar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-05-19 18:19:46



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