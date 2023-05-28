Boşandığı eşi konuşmayı reddedince araya giren kadını vurdu

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-BURSA'nın Osmangazi ilçesinde konuşmak istediği eski eşinden olumsuz cevap alınca tabanca ile ateş açan Yusuf. K., araya giren Nesrin S.'yi vurarak kaçtı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak'ta meydana geldi. Yusuf K., 1,5 yıl önce boşandığı Seda Zeynep Ç.'nin babasının evine gidip, eski eşi ile konuşmak istedi. Olumsuz cevap alınca Yusuf K., yanında getirdiği tabanca ile peş peşe ateş açtı. Bu sırada araya giren Seda Zeynep Ç.'nin arkadaşı Nesrin S. vuruldu. Nesrin S. kanlar içinde kalırken, şüpheli otomobili ile kaçtı. Bacağından vurulan Nesrin S., sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nesrin S.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-05-28 09:34:14



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