Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgaya 1 tutuklama

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, borç-alacak meselesini konuşmak üzere akaryakıt istasyonunda buluştuğu Ali Kavanoz´u (35) tabanca ile havaya ateş açtıktan sonra silah kabzasıyla darbeden Mehmet Demirtaş (27) tutuklandı. Kavanoz'un darbedilmesi ve kaçmaya çalışan Demirtaş'ın görüntüleri ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Aralarında borçalacak nedeniyle husumet bulunan Mehmet Demirtaş ile Ali Kavanoz bir akaryakıt istasyonunun girişinde buluştu. Bir süre konuşan taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında bulunan tabanca ile havaya ateş açan Mehmet Demirtaş, ardından Ali Kavanoz´u silahın kabzasıyla vurarak darbetmeye başladı. Olay nedeniyle akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşanırken, bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kısa sürede akaryakıt istasyonuna geldi.

POLİSİN UYARI ATEŞİ İLE KAMYONETTEN ATLAYINCA YAKALANDI

Polisleri karşısında görünce kaçmaya başlayan Mehmet Demirtaş, yol kenarında park halinde kendisini bekleyen arkadaşı Numan Ok´un kullandığı 16 PR 198 plakalı kamyonetin kasasına binerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açması üzerine kamyonetin kasasından atlayarak kaçışını yaya olarak sürdürmeye çalışan Mehmet Demirtaş kıskıvrak yakalandı. Demirtaş gözaltına alınırken, kamyonet sürücüsü Numan Ok ise durmayarak bölgeden uzaklaştı.

20 KİLOMETRE TAKİBİN ARDINDAN ARACI BIRAKIP KAÇTI

Polisin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin `dur´ ihtarında bulunduğu Numan Ok, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Olası bir kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi alan polis, Numan Ok´u takibini sürdürdü. Yaklaşık 20 kilometrelik takibin ardından kamyoneti boş bir arazide terk ederek yaya olarak kaçan Numan Ok da bir süre sonra yakalandı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Numan Ok ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Demirtaş işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, Mehmet Demirtaş´ın akaryakıt istasyonunda havaya ateş açtıktan tabancanın kabzasıyla Ali Kavanoz´u darbettiği olay, cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde arkadaşının kamyonetine binen Mehmet Demirtaş´ın uyarı ateşi ile araçtan atlayıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-30



