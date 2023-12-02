Yaya geçidindeki Esra'yı ezen midibüsün sürücüsü: Sarsıntı hissedince aks kırıldı sandım BURSA'da,yaya geçidinden geçen Esra Uzun'a (21) çarpıp, ölümüne neden olan servis midibüsünün sürücüsü Memduh Yaşar (47), 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde Yaşar'ın, "Yaya geçidinden yürüyen genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Araç sarsılınca, aksın kırıldığını sanıp midibüsü durdurunca gerçekle karşılaştım" dediği belirtildi.

BURSA'da,yaya geçidinden geçen Esra Uzun'a (21) çarpıp, ölümüne neden olan servis midibüsünün sürücüsü Memduh Yaşar (47), 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde Yaşar'ın, "Yaya geçidinden yürüyen genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Araç sarsılınca, aksın kırıldığını sanıp midibüsü durdurunca gerçekle karşılaştım" dediği belirtildi.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için evden çıkan Esra Uzun, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Sadık Ahmet Caddesi'nden Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne dönen Memduh Yaşar'ın kullandığı 16 S 5013 plakalı servis midibüsü, Uzun'a çarptı. Kaza yaptığını fark etmeyen sürücü, aracıyla altına aldığı Uzun'un üzerinden geçti. Yaşar, çevredekilerin uyarmasıyla servis aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esra Uzun´un hayatını kaybettiği belirlendi.

Esra Uzun´un cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak dün, Gürsu ilçesinde Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından Memduh Yaşar, Gürsu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Memduh Yaşar'ın ifadesinde, "Sadık Ahmet Caddesi'nden, Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne dönecektim. Sinyalizasyon yeşil yanınca yoluma devam ettim. Bu sırada, yaya geçidinden yolun karşısına yürüyen, isminin daha sonra Esra olduğunu öğrendiğim genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Onun, kırmızı ışıkta caddeden karşıya geçtiğini tahmin ediyorum. Kaza sonrası araç sarsılınca, aksının kırıldığını düşündüm. Midibüsü durdurup aşağı inince gerçekle karşılaştım. Üzgünüm" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Memduh Yaşar, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.