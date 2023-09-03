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        Bursa'daki orman yangını, 17 saat sonra kontrol altında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:22
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        Bursa'daki orman yangını, 17 saat sonra kontrol altında
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        Denizhan KARAHANCI-İsmail Hakkı SEYMEN/MUDANYA (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Mudanya ilçesinde dün çıkan orman yangını, 17 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kırsal Göynüklü Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye AFAD, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA ve sivil arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler, müdahale etti. 6 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 8 helikopterle havadan, 132 araç ve 420 personelle karadan yangına müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması engellenirken, yangın bölgesine gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekipler, gece de söndürme çalışmalarına devam etti. Havadan 4 gece görüşlü helikopter ve karadan yapılan çalışmalar ile yangın, bugün saat 09.30 sıralarında 17 kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve zarar gören alanın tespiti çalışmaları sürerken, Mudanya Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Denizhan KARAHANCI-İsmail Hakkı SEYMEN

        2023-09-03 10:20:45

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