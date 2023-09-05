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        TBMM Sanayi Komisyonu üyelerinden Togg'a ziyaret

        TÜRKİYEBüyükMillet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Komisyon Başkanı Mustafa Varank eşliğinde Togg'un Gemlik kampüsünü ziyaret etti. Aralarında muhalefet partisi temsilcilerinin de bulunduğu heyet, fabrika gezisinin ardından Togg'u test etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:05
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        TBMM Sanayi Komisyonu üyelerinden Togg'a ziyaret
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        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 'Türkiye'nin Otomobili Togg'un Bursa Gemlik'teki teknoloji kampüsüne teknik inceleme gezisi yaptı. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Leyla Şahin Usta, komisyonun CHP'li üyeleri Müzeyyen Şevkin, Türker Ateş, Nail Çiler, Talat Dinçer ve İYİ Partili üye İdris Nebi Hatipoğlu da geziye katıldı. Heyet, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan brifing aldı. Fabrikada incelemelerde bulunan heyet, ardından da Togg'un direksiyonuna geçti. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan ToggT10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle vekillerden tam not aldı.

        ÜRETİM AŞAMALARINI İNCELEDİLER

        Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki gövde, boya, montaj ve batarya olmak üzere 4 ayrı bölümde üretim aşamaları hakkında bilgi alan heyete, Togg CEO'su Karakaş, mobilite ekosistemi, teknolojideki gelişmeler ve vizyonu içeren sunum yaptı. Ardından Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve beraberindekiler, kampüsteki üretim aşamalarını inceledi. Milletvekilleri, kampüsteki pistte de direksiyona geçip Togg T10X'i test etti.

        'TOGG TÜRKİYE'DE, AVRUPA'DA VE DÜNYADA CİDDİ BİR OYUNCU'

        Togg'un Gemlik kampüsünü iktidar ve muhalefet partileri olarak gezdiklerini belirten Mustafa Varank, açıklamasında, "Bildiğiniz gibi Togg özellikle değişen, dönüşen mobilite dünyasında Türkiye'nin alternatif olabileceğini, rekabetçi olabileceğini üretim, teknoloji kabiliyetleriyle yeni bir oyuncu olabileceğini gösterebileceği önemli bir proje. Şu anda vatandaşlarımız, Türkiye'nin dört bir tarafında Togg'u görebiliyorlar ve kurayla alma şansına sahip vatandaşlar en güzel şekilde akıllı cihazlarını kullanıyorlar. Ama Togg kadar dikkat çekici olan bu üretim kampüsünü görmek istedik. 'Türkiye'nin Otomobili' projesini Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa duyurduğunda heyecanlanmıştık" dedi.

        Türkiye'nin artık kendi markasıyla çağı yakalamış, elektrikli, otonom özellikleri olan araçla projeyi başardıklarını dile getiren Varank, "Teknofest'in kapanışını yaptık. Biz gençlerimize, emekçi kardeşlerimize inanıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün arkadaşlarımız milli projeleri önemsiyorlar, destek veriyorlar. Bugün komisyonumuzla birlikte kampüsü ziyaretimizi de anlamlı buluyorum. Türkiye, katma değerli üretimle büyüsün istiyoruz. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat formülüyle yoluna devam etsin istiyoruz. Sıfırdan 3 bin çalışana ulaşmış bir Togg'dan bahsediyoruz. Togg'un Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada çok ciddi bir oyuncu olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

        'ASLA POLİTİK MALZEME OLMAMALI'

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