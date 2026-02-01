Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Berat Kandili mesajı

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:54 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:54
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Berat Kandili mesajı
        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ayyıldız, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerin arınmaya, duaların kabulüne daha yakın olduğu mübarek Berat Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını bildirdi.


        Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nin, kulun Rabbine yöneldiği, geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe umutla baktığı, affedilmeyi dilerken affedici olma erdemini de kuşandığı ilahi bir fırsat olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

        "Berat Kandili, yalnızca günahlardan arınmayı değil; kalplerimizi kin ve kırgınlıklardan temizlemeyi, kardeşlik ve muhabbet bağlarımızı güçlendirmeyi de bizlere hatırlatmaktadır. Bu mübarek gecede gönüllerimizi kırgınlıklardan arındırmaya, merhameti hayatımızın merkezine almaya ve birbirimizi daha iyi anlamaya her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz. Berat Kandili, bizlere sabrı, hoşgörüyü ve paylaşmayı yeniden hatırlatırken, fert olarak kendimizi, toplum olarak da ilişkilerimizi gözden geçirme imkanı sunmaktadır. Dualarla ve samimi niyetlerle geçirilen bu gece, kalpler arasında köprüler kurmamıza vesile olmalıdır. Berat Kandili'nin, ramazan ayına arınmış gönüllerle erişmemize, başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki tüm mazlum coğrafyalar için barış ve esenliğe, insanlık için huzur ve adalete kavuşmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

