        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 17:27 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:27
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:TVFCengiz Göllü


        Hakemler: Arzu Uzatöz, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mestre, Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Emir Kaan Öztürk, Corre (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Vidal, Enis Ali Ay, Kadir Bircan, Burhan Zorluer)


        Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Ertuğrul Gazi Metin, Leal, Tsvetan (Volkan Döne, Sliwka, Arda Bostan, Yunus Emre Tayaz)


        Setler: 23-25, 22-25, 25-23, 20-25


        Süre: 128 dakika (31, 33, 30, 34)





        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

