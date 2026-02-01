Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mestre, Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Emir Kaan Öztürk, Corre (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Vidal, Enis Ali Ay, Kadir Bircan, Burhan Zorluer)
Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Ertuğrul Gazi Metin, Leal, Tsvetan (Volkan Döne, Sliwka, Arda Bostan, Yunus Emre Tayaz)
Setler: 23-25, 22-25, 25-23, 20-25
Süre: 128 dakika (31, 33, 30, 34)
BURSA
