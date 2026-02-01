Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca bilgi yarışması düzenlendi

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Marmara Bölgesi illerini kapsayan Ortaöğretim Teşkilatları Arası Bilgi Yarışması Bursa'da düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:34 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:34
        Bursa'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca bilgi yarışması düzenlendi
        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Marmara Bölgesi illerini kapsayan Ortaöğretim Teşkilatları Arası Bilgi Yarışması Bursa'da düzenlendi.

        Kentteki bir davet salonunda düzenlenen yarışmada, birinciliği Kocaeli, ikinciliği İstanbul, üçüncülüğü ev sahibi Bursa ekibi elde etti.

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, bu yarışmalarla geleceğin kadrolarının ortaya çıktığını söyledi.

        Yıldırım, gençlerin sadece bilgisiyle değil, cesaretiyle ve ahlakıyla gönüllerinde birinci olduklarını dile getirerek, "Tabii ki Ülkü Ocakları, gençliği yetiştirmek, geleceğe hazırlamak için buna benzer birçok çalışmayla beraber sahada mücadelesini devam ettiriyor. Sadece cesaret yetmez, bunu bilgiyle güçlendirmek lazım. Sadece bilgi de yetmez, bunu ahlakla da güçlendirmek lazım. Bu 3 temel değerimizi de bugün gençlerimizde görmüş olmak bizleri tabii ki mutlu etti." ifadesini kullandı.

        Ülkü Ocakları'nın sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir koruma kalkanı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bugün yeni bir cepheyle de karşı karşıyayız. Bu cephe tankla tüfekle gelmiyor. Bu cephe uyuşturucuyla, alkolle, sanal kumarla ve dijital bağımlılıkla geliyor. O yüzden gençlerimizi bunlardan da korumak mecburiyetindeyiz. Şunu her zaman söylüyoruz, bir gencimizi uyuşturucuya teslim etmek aslında bir vatan toprağını kaybetmekten farksızdır. O yüzden bugün bir gencimizi kurtarmak aslında bir aileyi, bir mahalleyi, bir geleceği kurtarmaktır. O yüzden biz Ülkü Ocakları olarak gençliğimizin geleceğine yönelik çalışmaları bu anlamda bu alanda olduğu gibi gösteriyoruz."

        Ülkü Ocakları olarak gençlere sadece eğitim vermediklerini, irade kazandırıp, sorumluluk yükleyerek bulundukları hayatın ortasında sağlam bir şekilde durmalarını sağladıklarını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Gençlerimize aslında bir kimlik kazandırıyoruz, bir hedef veriyoruz, bir ülkü veriyoruz. Bu sayede gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan, bağımlılıklardan da uzak durmasını sağlıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz 11 ilin katılımıyla gerçekleştirilen Marmara Bölgesi bilgi yarışmasında Kocaeli Ülkü Ocaklarımız birinci oldu. İstanbul Ülkü Ocaklarımız ikinci oldu. Ev sahibi Bursa Ülkü Ocaklarımız üçüncü oldu. İnşallah bütün bölgelerdeki yarışmalarımızı tamamladıktan sonra Ankara'da da Türkiye finalini gerçekleştirmiş olacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

