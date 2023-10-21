Efkan Ala: Nasıl ki Davos´ta hadlerini bildirdiysek, bugün de aynı noktadayız (2)

MUHTARLARLABULUŞTU

AKParti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Mustafakemalpaşa ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mustafakemalpaşa Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, İl Tarım Müdürü İbrahim Acar, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Turgut, idari müdürler ve muhtarlar katıldı.

`BİZ O MASADA MENÜ OLURDUK´

Programda konuşan Efkan Ala, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını işaret ederek, İsrail'in bir devlet gibi davranmadığını, hastaneleri vurduğunu ve binlerce masum insanı öldürdüğünü belirtti. Ala, "Bursa gibi, dünyada 120 ülkeden daha fazla ihracat yapan bir ilde bulunuyorsanız, dünya meselelerine değinmeden geçemezsiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu bu şehirde, vicdanlara dokunan meselelere değinmeden geçemezsiniz. Şu an içinde bulunduğumuz durumu görüyorsunuz. Türkiye'nin yeni yüzyılının başladığı bir dönemde, bugüne kadar yapılanların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Dünya lideri olarak kabul edilen Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki hakimiyeti, bir kez daha dünya tarafından kabul edildi. Bölgemizde kurulan bir masada Türkiye olarak koltuğu olan bir ülkeyiz. Bugüne kadar yapılanlar olmasaydı, biz o masada menü olurduk. Bizler bu ülkeyi hiç bir masaya menü yaptırmayız" dedi.

Konuşmasında 2023 genel seçimlerine de değinen Ala, "Kongremizi yaptık tecrübe ve yeniliği bir araya getirdik, yüzde 70 yenilendik, kazanılan seçimin hemen ertesi günü `Yeni Türkiye Yüzyılı´ sloganıyla çalışmalara kaldığımız yerden devam ettik, daha yapılacak çok işimiz var. Millete hizmet etmek için bulunulan makamın büyüğü küçüğü olmaz, millet bize bu makamları hizmet etmek için emanet etti. Bu emaneti görev süremiz boyunca en iyi şekilde temsil etmek bizlerin en büyük görevidir" diye konuştu.