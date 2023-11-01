Park halindeki tankerden 25 ton hidrojen gazı sızdı
BURSA´nınİnegöl ilçesinde yol kenarında park halindeki tankerden 25 ton hidrojen gazı sızdı.
BURSA´nınİnegöl ilçesinde yol kenarında park halindeki tankerden 25 ton hidrojen gazı sızdı.
Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde saat 03.00 sıralarında park halindeki tankerden yoğun duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tankerden gaz sızdığını tespit eden ekipler, AFAD´a haber verdi. AFAD ekiplerinin yaptığı kontrolde, tankerde bulunan 25 ton hidrojen gazının tamamının sızdığı belirlendi.