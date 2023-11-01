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        Park halindeki tankerden 25 ton hidrojen gazı sızdı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde yol kenarında park halindeki tankerden 25 ton hidrojen gazı sızdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:47 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:50
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        Park halindeki tankerden 25 ton hidrojen gazı sızdı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde yol kenarında park halindeki tankerden 25 ton hidrojen gazı sızdı.

        Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde saat 03.00 sıralarında park halindeki tankerden yoğun duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tankerden gaz sızdığını tespit eden ekipler, AFAD´a haber verdi. AFAD ekiplerinin yaptığı kontrolde, tankerde bulunan 25 ton hidrojen gazının tamamının sızdığı belirlendi.

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