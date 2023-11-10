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        Takla atan otomobilden fırlayan çocuk öldü; sağlık ekiplerine saldıran yaralı kaçtı (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:58
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        Takla atan otomobilden fırlayan çocuk öldü; sağlık ekiplerine saldıran yaralı kaçtı (2)
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        ÖLENİNKİMLİĞİBELİRLENDİ

        Bursa'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca, ardından da metro duvarına çarpıp takla atan otomobilden yola fırlayarak hayatını kaybeden kişinin Suriye uyruklu Sera El Cesim (13), olduğu öğrenildi. Yaralanan Sühe El Cesim'in ise ölen Sera El Cesim'in ablası olduğu ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. 

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Öte yandan otomobil sürücüsü Eyüp Çıdacı'nın, 'hırsızlık' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından aranması olduğu öğrenildi. Çıdacı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis ekiplerinin, sağlık ekiplerine saldırarak olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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