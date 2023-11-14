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        İnegöl´de kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, ormanda kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan orman işçisi Yaşar Arslantaş (59) hayatını kaybederken, arkadaşı Süleyman Ş. (51) de hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 21:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 22:00
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        İnegöl´de kestiği ağacın altında kalan işçi öldü
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, ormanda kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan orman işçisi Yaşar Arslantaş (59) hayatını kaybederken, arkadaşı Süleyman Ş. (51) de hafif yaralandı.

        Olay saat 18.00 sıralarında Hayriye Mahallesindeki ormanda meydana geldi. Orman işçisi Yaşar Arslantaş, motorlu testere ile ağacı kesmeye başladı. Kesilen ağaç o sırada Arslantaş´ın üzerine devrilirken, dalları da diğer işçi Süleyman Ş.´ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arslantaş´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslantaş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, hafif yaralanan işçi Süleyman Ş., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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