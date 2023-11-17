Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Oyun salonunda bağlantı demiri kopan salıncaktaki 5 çocuğun yaralandığı anlar kamerada

        BURSA'da,alışveriş merkezinin oyun bölümünde salıncağın bağlantı demirinin kopmasıyla 5 çocuğun düşüp yaralandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyun salonunda bağlantı demiri kopan salıncaktaki 5 çocuğun yaralandığı anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da,alışveriş merkezinin oyun bölümünde salıncağın bağlantı demirinin kopmasıyla 5 çocuğun düşüp yaralandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. Eğlenmek için AVM'nin oyun bölümüne aileleriyle gelen çocuklar 'Discovery' isimli oyuncağa bindi. Bir süre sonra bağlantı demiri kopunca oyuncak zemine düştü. Olayda Z.Ü., T.İ., M.G., S.Y., Z.Ç. adlı çocuklar yaralandı. Aileler çocukları oyuncaktan alırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine AVM'ye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Bu arada olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; oyuncağın bir süre çalışmaya devam edip, elektriğinin kesilmesinin ardından kopup zemine düştüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Park halindeki TIR'ında ölü bulundu
        Park halindeki TIR'ında ölü bulundu
        Bursa'da ruhsatsız silah ticareti iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Bursa'da ruhsatsız silah ticareti iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Bursa'da elektrikli araç sektörünü buluşturan fuar ilgi görüyor
        Bursa'da elektrikli araç sektörünü buluşturan fuar ilgi görüyor
        Kurye, teslimat için gittiği sitede havuza düştü
        Kurye, teslimat için gittiği sitede havuza düştü
        Bursa'da 2 katlı binada yangın; Egemen bebek öldü, annesi yaralı kurtuldu
        Bursa'da 2 katlı binada yangın; Egemen bebek öldü, annesi yaralı kurtuldu
        Bursa'da evde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti
        Bursa'da evde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti