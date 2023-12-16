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        Marmara Denizi'nde ulaşıma olumsuz hava koşulu engeli

        MARMARA Denizi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, BUDO, Gestaş ve Marmara RoRo'nun, Bursa-İstanbul, Bandırma- İstanbul, Erdek-Avşa Adası-Paşalimanı Adası-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:11
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        Marmara Denizi'nde ulaşıma olumsuz hava koşulu engeli
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        MARMARA Denizi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, BUDO, Gestaş ve Marmara RoRo'nun, Bursa-İstanbul, Bandırma- İstanbul, Erdek-Avşa Adası-Paşalimanı Adası-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi.

        Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi, Gestaş ve Marmara RoRo firmalarının seferleri iptal edildi. İDO İstanbul-Bandırma, İstanbul-Bursa gidiş geliş olarak 4 sefer iptal ederken, BUDO'da da Bursa-İstanbul gidiş geliş olarak 12 sefer iptal edildi.

        GESTAŞ VE MARMARA RORO DA SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

        Erdek, Tekirdağ, Avşa Adası, Paşalimanı Adası, Marmara Adası hattında sefer yapan Gestaş firması da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "-16.12.2023 Cumartesi Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.

        - 16.12.2023 Cumartesi günü Güney Marmara Adalar hattında, seferlerimiz sırasıyla, saat 06.45 Marmara Adası, saat 07.15 Avşa Adası, saat 08.15 Balıklı (Paşalimanı) Adası kalkışlı yapılacak olup, Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferimiz tarifesine uygun devam edecektir.

        Ayrıca Erdek'ten saat 19.00 kalkışlı seferimiz ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.

        - 17.12.2023 Pazar günü Güney Marmara Adalar hattında, Avşa Adası'ndan saat 06.00 kalkışlı seferimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir."

        Öte yandan Marmara RoRo firması da Tekirdağ Erdek Marmara Adası, Avşa Adası tüm seferlerini iptal ettiğini bildirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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