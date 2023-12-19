Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

        BURSA´nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından, 16 Aralık´ta, H.K. (52) ile E.Ç. (30) isimli şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Savcılık talimatıyla yapılan aramada, satışa hazır halde 25 paket uyuşturucu madde, hassas terazi ve aparatlar ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Polis ekipleri dün ise şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Göl Kavşağında durdurulan otomobilde yapılan aramada 106 gram metamfetamin ve aparatlar ele geçirilirken, araçta bulunan E.G. (30) ile T.G. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı
        MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"

        Benzer Haberler

        Ormandan topladıkları mantarı yiyen aile zehirlendi
        Ormandan topladıkları mantarı yiyen aile zehirlendi
        Uludağ'da drift atan 4 sürücüye 81 bin 368 TL ceza
        Uludağ'da drift atan 4 sürücüye 81 bin 368 TL ceza
        Uludağ'da drift yapan 4 sürücüye 81 bin 368 lira ceza kesildi
        Uludağ'da drift yapan 4 sürücüye 81 bin 368 lira ceza kesildi
        Fabrikada elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu
        Fabrikada elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu
        Bursa'da koltuk atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Bursa'da koltuk atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Uzaklaştırma kararı bitince, anneannesinde kalan eşini ikna edip eve getire...
        Uzaklaştırma kararı bitince, anneannesinde kalan eşini ikna edip eve getire...