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        Ormandan topladıkları mantarı yiyen aile zehirlendi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormandan topladığı mantarları yiyen Durdu A. (70) ile Suriye uyruklu eşi Sahar A. (34) ve oğlu Necmettin A. (6), zehirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:40
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        Ormandan topladıkları mantarı yiyen aile zehirlendi
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormandan topladığı mantarları yiyen Durdu A. (70) ile Suriye uyruklu eşi Sahar A. (34) ve oğlu Necmettin A. (6), zehirlendi.

        Olay, İnegöl'ün kırsal Şipali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Durdu A., ormandan topladığı mantarları evine getirdi. Eşi Sahar A.'nın pişirip yemek yaptığı mantarları yiyen Durdu A. ile eşi ve oğlu fenalaştı. Ailenin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aramasıyla, eve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlendikleri tespit edilen ve ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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