Uludağ'da drift yapan 4 sürücüye 81 bin 368 lira ceza kesildi

Uludağ'da drift yapan 4 aracın sürücüsüne toplam 81 bin 368 lira ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazar Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde 4 aracın kamuya açık alanda drift yaptığı bilgisine ulaştı.

Araç plakalarını tespit eden jandarma trafik ekipleri, drift yapan 4 araç sürücüsüne 20 bin 342'şer lira idari para cezası kesti.

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