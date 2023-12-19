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        Uludağ'da drift yapan 4 sürücüye 81 bin 368 lira ceza kesildi

        Uludağ'da drift yapan 4 aracın sürücüsüne toplam 81 bin 368 lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:52
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        Uludağ'da drift yapan 4 sürücüye 81 bin 368 lira ceza kesildi
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        Uludağ'da drift yapan 4 aracın sürücüsüne toplam 81 bin 368 lira ceza yazıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazar Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde 4 aracın kamuya açık alanda drift yaptığı bilgisine ulaştı.

        Araç plakalarını tespit eden jandarma trafik ekipleri, drift yapan 4 araç sürücüsüne 20 bin 342'şer lira idari para cezası kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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